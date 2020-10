Libra - Lunes 19 de octubre del 2020: la respiración puede ser una opción de salud y fortuna al mismo tiempo

No es lo mismo ser fanático que seguidor de algo, has estado contemplando guiarte por una teoría persona o gurú. Para ello la Luna propicia estas acciones, pero no dejes de lado que solamente sean una guía, el fanatismo te llena de bloqueos como los que existen con Mercurio retrógrado, si te sientes incapaz de decidir por ti mismo, ve con una persona recomendable para que sanes y siguas adelante.