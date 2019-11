Libra – Lunes 18 de noviembre de 2019 : te sientes dispuesto a cambiar tu realidad

Hay una cuadratura de Venus con Neptuno. Si te están presionando para que respondas enseguida a ciertas invitaciones o proposiciones, no te dejes manipular, hazlo todo a tu ritmo y paso.

Amor Cuidado con la cuadratura de Neptuno. Es posible que hayas conocido recientemente a una persona que ya está mostrando su verdadera personalidad lo cual no es lo que esperabas. Estás a tiempo de terminar lo que puede convertirse en algo negativo para ti si dejas que continúe.

Salud

Es hora de efectuar lo que se llama una “limpieza profunda” en el hogar removiendo muebles, limpiando bien detrás de las neveras y revisando los lugares donde se acumula el polvo.



Trabajo

Estos días se acercarán a ti algunas personas pretenciosas que alardean de conocimientos, cuando realmente, no los tienen. Tú has lo tuyo, sigue como vas, y te percatarás que la experiencia y la capacidad no se improvisan.