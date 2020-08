Libra - Lunes 17 de agosto de 2020: es un día próspero para los cambios

Probablemente cambiarás de casa, trabajo o algo que es importante para ti, lograrás ese objetivo a pesar de que sería solamente algo en tu mente que no veías como realidad.

Pronóstico del día: has sentido que tienes un desorden en todo lo que te rodea, pues probablemente la transición de los signos esté influenciando demasiado sobre ello, no te gusta que te digan lo que debes hacer, pero si no cumples con ciertas reglas en cualquier aspecto, padecerás las consecuencias.