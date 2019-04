Libra – Lunes 15 de abril de 2019: al comenzar esta quincena te sientes inspirado

Si estás lejos de tu pareja, no vaciles más y escribe esa carta, manda el aviso esperado ese mensaje en tu teléfono y comunícate. Cualquier incidente desafortunado del pasado puede arreglarse con una plática sensible y civilizada.

Trabajo

No pongas en una misma mesa tus ideas filosóficas, políticas y religiosas con tus inquietudes y necesidades laborales porque no es una buena combinación. Este día no hagas caso a los comentarios de compañeros negativos y frustrados y no entres en polémicas de tipo similar.