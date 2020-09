Libra - Lunes 14 de septiembre del 2020: pondrás a prueba tus mejores habilidades

A veces sientes que no encuentras la clave para salir de algunos problemas, principalmente económicos, pero hoy como nunca recurres a la creatividad para darte cuenta que es una de tus mejores cualidades. Una vez que lo has hecho, te darás a la tarea de ponerte a prueba para así tener éxitos inesperados.

Pronóstico del día: por poco sientes que no tienes tiempo para poder realizar todo lo que quieres. La carta del carro de cabeza, está generando ansiedad, sobre todo haciéndote sentir que no logras lo que has prometido. Logras sin tantas trabas sanar lo que te acongoja, para reubicarte y hacerte sanar todo lo que te trae en malestar.