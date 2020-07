Libra – Lunes 13 de julio de 2020: un comienzo de semana que te impactará sentimentalmente

Dinero y fortuna Este ciclo será renovador a pesar de las dificultades. Podría parecer que el dinero no te rinde, y sentirte frustrado en relación a tus proyectos al verlos estancados. No te desesperes, cada etapa tiene su razón de ser y si en este día estás con dificultades económicas pronto las superarás con creces.

Frase del día: si algo no funcionó en su momento eso no significa que siempre será así, no creas eso de que segundas partes no son buenas, pueden ser mejores.