Libra - Lunes 12 de octubre del 2020: cumplirás un objetivo que no tenías contemplado

Existen diversas razones para pensar que de pronto podrías ser un súper héroe para algunas personas, piensas que es un chiste pues no confías demasiado en tus habilidades pero en realidad te subestimas y no sabes que tienes un poder que siempre está disponible pero no se hace visible con frecuencia para ti.

TRABAJO

No dudes por ningún momento que has hecho lo que has considerado mejor para ti en cuestiones laborales. Si consideras que no tienes todo para poder salir adelante, acércate a quien te brinde la sabiduría para hacer que tú trabajo sea mucho más exitoso que antes. No está mal que pidas ayuda a pesar de que te sientas mal con ello, verás buenos resultados al seguir el consejo previo.