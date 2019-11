Libra - Lunes 11 de noviembre de 2019: un sueño que se está materializando

Si te sientes atraído hacia una persona que no acaba de salir de tu cabeza no empieces a hurgar las razones ni los por qué. Simplemente disfruta esta oportunidad que te está dando la vida de ser feliz y vivir una aventura romántica excitante.

Si recientemente discutiste con tu pareja, hubo problemas o pleitos en tu relación o algo similar, hoy podrás respirar con tranquilidad porque todo se soluciona. No temas asumir esa posición porque afortunadamente la podrás desarrollar con mucha eficiencia.

Amor Ahora es el momento de las rectificaciones porque en este ciclo se cometen muchos errores por hablar antes de tiempo, soltar la lengua y decir lo que no se debe en el peor de los momentos. Si te ha sucedido ese percance sabrás cómo resolverlo felizmente para todos.

Salud La energía cósmica que está ahora imperando en tu signo con el tránsito de Mercurio frente al disco solar envuelve todo tu ser interno con una onda excitante. Si vas a tener algún tipo de intimidad o relaciones sexuales con quienes no conozcas bien, protégete adecuadamente para evitar males mayores.

Trabajo Te proyectarás en un tono muy firme frente a los empleadores potenciales que puedan estar a tu alrededor. Si buscas trabajo no te desalientes ante una negativa.

Dinero y fortuna

Insiste, no decaigas en tu entusiasmo pues en la medida que te propongas una meta y luches para alcanzarla la conseguirás. El peligro está en desalentarse ante el primer obstáculo, y tú no eres así, Libra. Sigue como vas, no te amilanes y verás como terminas coronado por el éxito.