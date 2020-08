Libra - Lunes 10 de agosto: iniciaste un cambio difícil de parar

Encontraste una actividad que te llena de satisfacción y no pretendes parar, hoy más que nunca estás dispuesto a sentirte libre de hacer algo que te genera felicidad.

Pronóstico del día : la manera en la que estás permitiendo que la vida te sorprenda, es el resultado de lo que la luminosidad de la luna, la carta y el signo regente, propician para que puedas sostener tu éxito, si bien de momento no sientes que sea exactamente la manera en que obtendrás lo que necesitas, pues eres exigente, pero si será el paso para conseguirlo.

No pasa nada si estás en soltería, ahora te mantienes enfocado en crecer personalmente, lo demás se dará sin precedentes.

Por lo tanto intenta mantenerte hidratado, pero no solo con agua, recurre de pronto a bebidas con electrolitos naturales, como el agua de coco envasada o alguna similar.

DINERO Así como recibes, aprende a dar, no todo es retener dinero, tienes el deseo de lograr tu objetivo pero la ansiedad se hace presente cuando retienes lo que llega y no lo sueltas.

La recomendación hoy para ti es que puedas de vez en vez, darte algún lujo pues no siempre ocupas lo que ganas en tus necesidades, para ello te recomiendo que pongas plantas en tu casa, preferentemente la planta del dólar o de la abundancia, así te ayudará a que puedas hacer fluir tu dinero con mayor confianza.

TRABAJO Eres imparable en este momento Libra, no son actividades enteramente relacionadas a lo que comúnmente haces, pero te aseguro que es el inicio de un cambio lleno de prosperidad. Reiniciarás como pocas veces lo has hecho por lo que tu crecimiento es inminente.