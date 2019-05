Libra – Jueves 9 de mayo de 2019: muy pronto cambiará tu realidad sentimental

En cuestiones sentimentales deja que las frutas maduren y caigan por su propio peso, no fuerces las situaciones, notarás cómo esa persona se va acercando nuevamente a tu lado. Este es un jueves de restablecimiento en cuestiones de salud. Mejoras mucho si padeces de trastornos asociados con las rodillas o las piernas en general, pueden ser huesos, várices o problemas similares.



Amor

No te angusties pensando que no te quieren ni te aman. Esas son ideas que sólo están en tu mente y debes alejarlas. Hay ciertas personas cargadas de negatividad, envidias y frustraciones que no han resuelto sus problemas existenciales y se te acercan para empañar tu felicidad con sus quejas y lamentaciones.