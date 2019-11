Libra – Jueves 7 de noviembre de 2019: se avecinan unos días excitantes

Lo que sueñes se convierte en realidad. La energía dinámica de Venus en tránsito por el elemento fuego te inspira y excita tu imaginación. No obstante hoy jueves hay una cuadratura con la Luna que podría causarte cierta confusión sentimental.

Si has pensado donar sangre ahora es un tiempo excelente porque tus sistemas regeneradores están en óptimo estado y la onda sanadora es positiva.

Trabajo Lo que hagas está bien auspiciado, por eso debes aprovechar al máximo las 24 horas del día y levantarte más temprano de lo habitual. No solamente lograrás éxito en tus actividades laborales, te sentirás alegre todo el tiempo y con más energías.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las aparentes casualidades o encuentros no programados con quienes te estimularán a lograr tus metas.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Libra: no actuar de forma decidida en un momento crucial.

¿Qué debo evitar?: dilatar una acción o una respuesta por temor a fracasar.

Frase del día: precaver no es lo mismo que tener miedo, el valiente precave y sale de la situación, el cobarde tiene miedo y huye.