Libra – Jueves 7 de mayo de 2020: muy pronto cambiará tu realidad sentimental

En cuestiones sentimentales deja que las frutas maduren y caigan por su propio peso, no fuerces las situaciones. Ahora que estás bajo el efluvio del plenilunio y la lluvia de estrellas notarás cómo esa persona se va acercando nuevamente a tu lado.

Separa un tiempo para expandir los horizontes intelectuales proponiéndote aprender algo nuevo que no solamente te enriquecerá interiormente sino te ayudará mucho materialmente.



Amor

No te angusties pensando que no te quieren ni te aman. Esas son ideas que sólo están en tu mente y debes alejarlas. Hay ciertas personas cargadas de negatividad, envidias y frustraciones que no han resuelto sus problemas existenciales y se te acercan para empañar tu felicidad con sus quejas y lamentaciones.