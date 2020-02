Libra – Jueves 6 de febrero de 2020: muy pronto cambiará tu realidad sentimental

Este es un jueves que marcará un hito dentro de tu calendario sentimental, librano. En cuestiones amorosas deja que las frutas maduren y caigan por su propio peso, no fuerces las situaciones, notarás cómo esa persona se va acercando nuevamente a tu lado.

Si no tienes deseos de comer, no fuerces tu organismo. Vive lo más armoniosamente posible con la naturaleza como corresponde a tu signo librano.



Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: intermedio, moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la capacidad librana de ser justo y ver la realidad con un tono de equidad en todo momento.´

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Libra: dejarte impresionar por argumentos falsos.

¿Qué debo evitar?: las actitudes irreflexivas o altamente emocionales.



Frase del día: hay dos clases de ciegos, aquellos que no pueden ver porque no tienen vista, y los que tienen vista, pero prefieren no ver.