Libra – Jueves 4 de abril de 2019: las circunstancias giran favorablemente hacia ti

Mercurio y tu regente Venus están en conjunción en el elemento agua. No te guíes por apariencias, oye tu voz interior y actúa resueltamente. Esquiva y elude a esos compañeros de trabajo negativos que se acercan con enredos y chismes pues si les prestas atención además de perturbarte estarías dándole demasiada importancia y malgastando tu energía.

En cuestiones sentimentales no dejes que una palabra mal dicha o peor entendida te coloque en una situación embarazosa frente a esa persona que está esperando tu respuesta para formalizar una relación. Actúa con la elegancia y tacto social que te caracteriza.

Amor En estos días te verás forzado a tomar una decisión muy importante relacionada con una persona del pasado. Si estás viviendo una relación actual positiva no te dejes llevar por cuestiones ya superadas y no des motivos a escenas de celos o malentendidos.

Trabajo

No te impacientes si la posición que estás esperando no acaba de llegar porque muchas veces las cosas no avanzan como deseamos, pero eso lejos de incomodarte debe servirte como guía de reflexión. Estás en un momento de espera, y debes atender bien las señales que llegan a tu vida.