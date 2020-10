Libra - Jueves 29 de octubre del 2020: presiones vienen y van

Hoy mejor que nunca te sentirías confundido, algunas presiones en el día están surgiendo como piedras en el zapato, a veces has podido caminar bien sobre tus pensamientos, a veces no. Para ello la regencia de Aries te daría la oportunidad de que logres tus objetivos en prontitud.

Pronóstico del día : has hecho todo lo posible por esperar lo mejor para ti, pero en realidad no tienes mucho tiempo para moverte y hacer que todo gire a tu favor.

Por un momento has pensado que la vida no te sonríe y que las personas no son confiables en ningún aspecto. Si pones un poco tu mente en relajación, verías que tu pensar no es del todo certero, no todos son tan malos.