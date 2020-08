Libra - Jueves 27 de agosto de 2020: vences una batalla más, dentro de tus guerras

Pronóstico del día : como signo de aire para ti, con mucha facilidad los pensamientos son volátiles, quiere decir que de repente puedes encontrarte completamente tranquilo y a los dos segundos en intranquilidad, no te preocupes, la carta regente indica que todo lo que podría haberte mantenido una ansiedad, hoy literalmente se convierte a tu favor.

AMOR Eres un signo que difícilmente puede estar sin pareja, te gusta interactuar con alguien que te de réplica de todo lo que haces, sentirse cobijado hace que las cosas valgan la pena, incluso pensar en planes de familia, por ello debes estar tranquilo que la persona con la que podrás estar en un día como hoy, te responderá como antes no lo había hecho.

SALUD Harás cambios significativos en un día como el presente, sobre todo porque te has fijado una meta y esa meta es querer sentirte bien, a veces no lo tomas completamente en cuenta, pero hoy, definitivamente te vuelves a dar la oportunidad de encontrar ese equilibrio.

Hoy es un buen día para que esa conducta y esa energía cambie rotundamente, definitivamente has adquirido madurez para poder evitar que las malas energías llenen camino de piedras.



TRABAJO

Laboralmente será un día formidable, definitivamente el cambio de actitud que tienes te está haciendo sentir con toda la fortaleza para que logres cualquier meta que te has propuesto desde hace algunos días la fecha, no te detengas, vas por muy buen camino, sobre todo si no estás lastimando a otros al ser competitivo.