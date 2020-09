Libra - Jueves 24 de septiembre del 2020: te vuelves muy ágil, pues debes resolver pronto asuntos personales

Por fin has encontrado la oportunidad de sentirte en calma, la ansiedad puede invadirte de pronto, pero cuando asumes responsabilidades con sabiduría, te das cuenta que todo fluye de manera correcta. Precisamente al sentirte en calma, haces más cosas con mayor celeridad, resuelves cosas que antes no podías en corto tiempo.

AMOR Sientes que puedes gritar a los cuatro vientos, que por fin te has liberado de algunos pendientes que te mantenían irritable. La diferencia es abismal cuando se trata de poner en orden algo, teniendo las herramientas e ideas adecuadas para encontrar la plenitud. Ahora estarás más seguro de dar pasos firmes.

SALUD Incluirás alunas actividades que no eran propias de tu personalidad, para poder sentir que liberas algo de tu cuerpo que vienes arrastrando. La relajación hace que todo tu sistema sane mucho más rápido, por ello si tienes la oportunidad de darte un buen masaje, hazlo sin dudarlo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Acude a las personas que puedan orientarte correctamente para sentirte saludable.

DINERO

Observas que la mayoría de la gente cercana a ti, se sienten demasiado preocupados por los pasos que das, es momento de que te des cuenta, que tu forma de actuar a veces no ha sido la más adecuada, preocupando a todos. No quería asumir que cometes algunos errores al administrar tu dinero, pero ahora que lo has hecho, serás más certero sobre tus finanzas abriéndote a la fortuna.