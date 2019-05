Libra – Jueves 23 de mayo de 2019: es el día de la revelación sentimental

No comentes nada personal con los demás, así te sentirás más seguro y tranquilo en este ciclo planetario que estás ahora atravesando. Una noticia inesperada te sacudirá haciéndote cambiar dirección en un proyecto o idea lo cual es bueno pues te hará ver aspectos que hasta ahora no había considerado y son de gran importancia en diferentes áreas de tu vida.

Amor Actúa con decisión y coraje porque en estos momentos resurgen situaciones pasadas que podrían causarte inestabilidades sentimentales si eres alguien divorciado o separado. Lo que terminó, ya es historia. No dejes que nada ni nadie te saquen de tus casillas. Si estás soltero, disfruta tu soltería.

Salud

No hagas nada precipitadamente si este jueves te has propuesto relajarte y descansar. Si planeas divertirte y estás pendiente de tu teléfono móvil todo el tiempo no podrás gozar de la naturaleza ni de las atracciones que te rodean. Desconéctate.