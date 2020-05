Libra – Jueves 21 de mayo de 2020: descubres un nuevo sentimiento en tu ser interno

Sé precavido con las falsas promesas, alguien que te dice es libre, y realmente no lo es ya que en este ciclo, con Venus retrógrado en tu elemento aire, estás muy vulnerable a las manipulaciones de índole sentimental.

Hay quienes se te acercarán con comentarios poco constructivos relacionados con tu trabajo. No te dejes llevar por esas falsas impresiones porque lo único que conseguirías es deprimirte y sentirte mal en tu empleo. Nada ni nadie tiene la capacidad de deprimirte, a menos que tú lo permitas.

Salud

Cuida tu salud, no rompas el equilibrio propio de tu signo librano. No vayas a echar por la borda lo que con tanto sacrificio has conseguido. Recuerda que somos lo que comemos y en la medida que cuidas tu alimentación estás trayendo salud a tu vida.