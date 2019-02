Libra – Jueves 21 de febrero de 2019: el tránsito lunar de hoy cambiará tu realidad

Salud Si tienes trastornos asociados con los ojos es hora de prestar mayor atención a tu vista y no dejar que se empeoren situaciones que en un momento se pueden arreglar con una visita al médico en el momento adecuado.

Trabajo

Las situaciones laborales que están surgiendo ahora te impelerán a tomar decisiones oportunas para que no te vayas a enredar en un tipo de actividad que no esté de acuerdo contigo o con tus aspiraciones. Si no te sientes bien en el empleo que tienes ve considerando el cambio, ahora, en este primer trimestre del año.