Libra - Jueves 20 de agosto de 2020: buena energía y buen augurio para ti

A pesar de que has tenido algunos problemas con ciertas personas en los últimos días, te acuerdas de un grupo de amigos o gente que siempre ha estado contigo, apégate a ellos en un día como este para sentirte que siempre está alguien a tu lado.

Pronóstico del día : literalmente alguien te regresa a la tierra después de volar por mucho tiempo con ideas que no habían sido claras, por fin una persona te hace ver las ventajas y desventajas de un proyecto que quieres iniciar, tienes la estrella de tu favor, no te preocupes saldrás victorioso.

AMOR A pesar de sientas que otras personas no han sido honestas contigo, hoy encuentras en realidad muy buenos amigos, dales un abrazo, aunque sea virtual o sé agradecido para que puedas volver a sentir en unión con ellos.



SALUD

No hay mejor terapia que las amistades, reirás y reirás mucho, tú eres una persona muy amigable, cuando seleccionas a tus personas favoritas date la oportunidad de que la tecnología te vuelve a acercar aquellos que no has visto en un tiempo.