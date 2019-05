Libra – Jueves 16 de mayo de 2019: un fin de semana que será muy gratificante

Las combinaciones planetarias que te envuelven te inspiran y alientan y te ayudarán a encauzar la dirección de tu vida en un derrotero diferente al que has estado llevando recientemente, se impone un cambio, y al hacerlo notarás lo bien que empiezan a resultar todos los asuntos que te preocupaban.

Amor No te inquietes por cierto alejamiento temporal porque en este ciclo es necesario y cuando se presente le vendrá muy bien a los dos. Muchas veces es preferible un período de silencio interno con la compañía de uno mismo para saber realmente cuál es el mejor camino a seguir.

Salud Durante estos días no desatiendas los mensajes que te envía tu cuerpo que es tu mejor doctor porque cualquier molestia, algo fuera de lo común, muchas veces es la señal que te indica un desajuste o desequilibrio que atajado a tiempo te evita complicaciones.



Dinero y fortuna

Te llegarán noticias de un dinero que parecía perdido, pero que ahora aparece en tu vida en el mejor momento. No te dejes influir negativamente por las personas oportunistas que se te acercan para llenarte la cabeza de humo con promesas que no piensan cumplir, sé cauto, no sospechoso sino cauto y prudente.