Libra – Jueves 16 de julio de 2020: se transforma positivamente tu mundo interior

Amor

No hay nada que pueda estropear tu jueves si actúas siguiendo tus propias inclinaciones y no te dejas arrastrar a escenas de celos, provocaciones o sospechas. Estás en un buen tono amoroso, no lo eches a perder discutiendo.



Salud

El día presenta aspectos altamente positivos en tu salud especialmente si en semanas pasadas has estado sometido a una operación o intervención quirúrgica mayor, has tenido algún problema de ingreso en una clínica u hospital o algo similar.



Trabajo

En estos próximos días del mes de julio te sentirás muy reconfortado por el reconocimiento que recibirás tanto de tus compañeros como de tus superiores y supervisores. Un buen día para conquistas laborales y ascender en tu empresa o en general en tu vida.