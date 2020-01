Libra – Jueves 16 de enero de 2020: te animarás a dar un paso atrevido

Mercurio, planeta de las comunicaciones se está desplazando a un signo de tu elemento, aire. Si declaraste tu amor a una persona que ahora está lejos de ti no te desanimes ni desalientes porque esto es parte del proceso curativo de tu vida sentimental y dentro de poco tiempo estarás más seguro si de veras la amabas, o era ilusión. La clave de una buena relación laboral es la cooperación y la cordialidad.

Si un compañero de trabajo se mantiene alejado de ti trata de acercártele de una forma amistosa y limar asperezas. No es saludable tener enemistades en tu empleo.

Hoy estás algo inseguro así que no tomes decisiones definitivas. Es un día de sorpresas emocionales con el tránsito de Mercurio y el de Venus recientemente comenzado.

Salud Buen tiempo para algún tipo de operación que requiera ingreso hospitalario. Si has estado posponiendo un tratamiento hazlo hoy porque tienes tu nivel regenerativo y cicatrizante en alza y así podrás recuperarte con más rapidez.

Trabajo Alguien en tu trabajo vive siempre pensando en confabulaciones, conspiraciones, enemigos ocultos y llegará a tu lado para trasmitirte sus miedos e inseguridades. No le prestes oídos pues te quitaría energías y sueño causándote preocupaciones.

Frase del día: La verdadera desgracia es no saber amar, lo cual es peor que no ser amado.



Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario, también te acoplas bien con Leo y Sagitario y en cierta medida con Tauro.

La relación más tensa: no hay muchas tensiones, si las hubiere sería dentro del signo Piscis.

Tu compatibilidad actual: la compatibilidad es buena en este día para los Libra aunque mejor con signos de tu elemento o de fuego.

Si estás soltero o soltera: pronto estarás viviendo una aventura corta, pero excitante, junto a una persona muy agradable.