Libra – Jueves 14 de noviembre de 2019: el tránsito lunar de hoy en el ciclo uno cambiará tu realidad

Tiendes a sentirte un poco inseguro o insatisfecho con el resultado de tus esfuerzos. Evita las tensiones y no dejes que los demás te envuelvan con sus problemas sobre todo a la hora del amor en el que podrías comprometerte erróneamente con quien realmente no vale la pena.

No obstante, el romance está esperándote para darte una sorpresa que te alegrará toda la semana. ¡Sal de casa y circula socialmente, muévete! Pon a funcionar esa parte comunicativa de tu signo Libra que cuando la aplicas te ayuda a conquistar el éxito.

Amor

No estropees lo que tienes ahora poniendo en peligro una felicidad futura puesto que hay dos días con los cuáles no puedes contar: el ayer, porque ya pasó, y el mañana, pues no ha llegado aún ¿conclusión? ¡Vive tu presente!