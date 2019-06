Libra – Jueves 13 de junio de 2019: una nueva etapa empieza a desarrollarse

Ejerce todo tu sentido común y buen juicio en las cuestiones económicas que hoy se te presenten pues pueden aparecer frente a ti proposiciones de todo tipo, algunas muy buenas, otras no tanto. Felizmente tu claridad mental te ayudará a descifrar esa intríngulis.



Amor

No habrá nada que obstaculice tus planes de fin de semana que deseas compartir con alguien querido. Si no tienes pareja en estos momentos no te inquietes, librano, ya que es mejor así. Inclusive, hay una cuadratura planetaria con la luna negra o Lilith que podría causar algún contratiempo si pones los ojos en la persona equivocada así que es mejor como están saliendo las cosas.