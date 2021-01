Libra - Lunes 4 enero del 2021: confiarías de nuevo en tu buen criterio

Libra, por poco olvidarías, que tienes muchas más herramientas de las que pensaste en días anteriores. Para ello no tendrías que remover ninguna intención que te hiciera sentir que tienes la seguridad para salir de cualquier adversidad. Procurarías tener a la mano la energía del tránsito de Virgo a Libra que cubriría tus buenos deseos.

Te obligarías a ser mucho más sensato, porque no has hecho hasta ahora lo que te propusiste hace un año a la fecha. Cambiando de ritmo, podrías ver como todo se vislumbra con mucho más empeño que antes. Jurarías que tienes todo listo, pero deja que tu ego no te domine. Para ello, intentarías que la luna menguante te sorprendiera, dejando que todo se acomode poco a poco.