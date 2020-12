Libra - Lunes 14 de diciembre del 2020: buen día para sentirte invencible, mas no todo poderoso

Libra, un buen cambio de conducta sería el ideal para hacer más divertida tu vida. Ser rígido, restringido y a veces un tanto paranoico, te habría llevado a sentir de pronto que no tienes nada de donde agarrarte para ser una persona que merece lo mejor. Sin embargo, con la Luna nueva en regencia tienes a disposición dos que tres situaciones que te harían pensar lo opuesto.

Pronóstico del día : a veces quisieras que todo mundo te ayudara con lo que tienes y con lo que haces, pero no necesariamente tienes a disposición personas que se encuentren dispuestas a ello. Ahora, serías mucho más selectivo con todo lo que contempla confianza en desconocidos, alejarías las malas vibraciones de la cuadratura entre Neptuno y el Sol.



AMOR

Dicen por ahí, que el que mucho abarca, poco aprieta, si en realidad quieres sentir el amor responsable, lleno de muchas cosas positivas, comenzarías por dejar de pensar que no quieres nada en absoluto con personas que no te ofrecen dicha instancia. En ese sentido, serías capaz de organizarte para que puedas sin ser tajante, dejar a esas personas que no mueven un sentimiento en ti. Tienes a la Luna nueva que apoya dicha instancia.