Libra - Miércoles 23 de diciembre del 2020: no tendrías por qué salirte de las reglas para que todo te salga bien

Libra, es mejor que ahora te comportes a la altura de tu propia energía, quiere decir que de pronto te sentirías de cabeza solo con el hecho de pensar que todo se encuentra en colapso. Por ello es mejor que tengas la disposición de verte como una persona más consciente y no te rebeles ante lo que no tendría sentido. Por ello tendrías a la Luna creciente que sin duda te mantendría más equilibrado que antes.

Comenzarías a levantar críticas y no necesariamente por hacer mal las cosas, posiblemente estarías haciendo que todo se muestre como es debido y a la gente no le guste sentir que evolucionas. Serías complaciente con quien te demuestre que tiene todo para ser un buen amigo o colega. Hoy es momento de hacer que la vida te sorprenda y para ello tendrías al trígono entre Mercurio y Plutón, que sería un buen momento.

Pronóstico del día : no te sientas abrumado si de pronto alguien quiere amedrentarte. Una persona que era un buen amigo, de pronto se torna un tanto hostil contigo y por ello es que no te sientes tan cómodo a su lado. Pero con Aries en regencia, tendrías la oportunidad de sentir que todo se vuelve un poco más claro alejándote de dicho personaje.

SALUD Le ganarías la batalla a una serie de problemáticas recientes que te hicieron sentir que no podrías evolucionar como es debido. Decretarías que todo se encuentra de tu lado y para ello sabrías que vienen buenos bríos.

DINERO Y FORTUNA No habría ningún motivo para sentir que tu dinero no rinde hoy, te evitarías de fastidios de malas energías y de hacer las cosas de cabeza. Tendrías una vida mucho más normal de la que pensarías antes y con ello es como tu dinero se estabilizaría. Recordarías que el número tres está en regencia y todo evolucionaría paulatinamente.

TRABAJO

Es un buen momento para pensar que todo se pondría de tu lado, de no ser porque algunas piedras en el camino intenten pensar que no es posible. Sin embargo, ahora que tienes las cosas más claras que antes, no dejes que nadie se ponga frente a ti para impedir tus pasos. Tendrías a Aries de tu lado, de tal manera que hagas que todo sea más fructífero.