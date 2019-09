Libra en septiembre de 2019: el equinoccio llega como un heraldo de buenas noticias

Aunque no te esté llegando el dinero esperado ya vislumbras señales que sugieren un aumento de tu poder adquisitivo y tu liquidez económica. Inclusive hay un toque feliz en el azar y una sorpresa agradable como resultado de un negocio.

Trabajo El ambiente laboral no es propicio para cambios ni solicitudes de ascensos en estos momentos. Espera unos días hasta que se calmen los ánimos que pueden estar algo cargado en tu ambiente laboral, Libra. Entonces tu intuición te indicará el mejor momento para solicitar lo que ahora pretendes.

Dinero y fortuna

Te llegará cierta invitación que tal vez no te guste del todo, pero trata de asistir a esa reunión social porque si no te mueves en diferentes círculos no podrás darte a conocer ni tampoco efectuar contactos convenientes para tu economía y ahora se presentan oportunidades que debes aprovechar.