Libra en el mes de octubre de 2019: un ciclo de cumpleaños que estará matizado por el descubrimiento

Aunque tengas muchas cosas que hacer no descuides tu apariencia y actúa siempre con la elegancia y distinción que caracteriza a tu signo librano.

Amor Esta segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños librano pone ese sello cálido y sensual en tus relaciones de índole sentimental. Se abre frente a ti un nuevo sendero, un camino que te conducirá al corazón de esa persona que está eludiéndote, pero que en el fondo sigue pensando en ti. No te inquietes por alejamientos temporales que serán breves y servirán para fortalecer una relación.

Salud No te dejes impresionar por quienes se te acercan vendiéndote productos supuestamente maravillosos que lo curan todo y son muy baratos. Antes de comprar algo así indaga en Internet qué dicen quienes los han comprado y saca tus propias conclusiones.

Dinero y fortuna

Un dinero que estaba dando vueltas, como perdido, regresa a tus manos. Cuando esto suceda tómalo como experiencia para no repetir el mismo error y no dejar que la imprudencia te vuelva descuidado creyendo en las promesas de quienes sabes, por experiencia propia, que no son personas de confiar.