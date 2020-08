Libra - Domingo 9 de agosto: será inevitable que te compares con tu competencia

Pronóstico del día : serás una buena mano amiga para otros en un día como este. La carta regente te ayuda a predecir lo que no debes hacer ante la sociedad pues tienes en cuenta que tus fundamentos intentan tener argumentos para no caer con personas que te muestran una cara y son otra en realidad. Para ello la luna te da la oportunidad de encontrar el sentido de tus decisiones dada su luminosidad.

AMOR Serás fiel a la persona que se encuentra hoy a tu lado, a pesar de que no eres un individuo que demuestra amor a montones, tus acciones se convierten en regalos para con quien hoy convives.

Para las personas que no tienen pareja en este momento, podrían caer en una obsesión por alguien que piensan da señales de interés, pero que en realidad solo quiere obtener algo de ti y no es amor.

SALUD Eres descuidado al momento de cuidar tu salud, pero sin duda no faltará quien te quiera guiar para recuperar tu salud.

DINERO Has estado recibiendo un buen dinero, pero te cuesta mucho trabajo administrarlo como es debido. Sin embargo uno de tus mejores deseos para comprar un automóvil, serán hoy oportunidades para que comiences a comprometerte en obtenerlo.

Tienes lo suficiente para realizarlo, si no es uno de tus deseos es sobre valores o bienes que no has podido obtener por la inconsistencia de tu economía.