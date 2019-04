Libra – Domingo 7 de abril de 2019: tu vida amorosa está en ascenso

Las experiencias vividas por ti no caerán en saco roto, librano. La forma sensata, inteligente e intuitiva con que enfrentas las situaciones inesperadas no sólo dará excelentes resultados sino que te ayudarán a solidificar tu vida amorosa.

Este es un domingo tranquilo y lleno de posibilidades emocionales en tu vida amorosa. Hay encuentros con personas del pasado, con gentes que hace tiempo no ves y que representan para ti una parte muy importante de tu intimidad e historia personal.

Amor Te envuelve ese tono cálido y sensual que te engrandece frente a los ojos de la persona que te admira y si aún estabas indeciso y no sabías bien si debías o no debías declarar tus sentimientos ahora comprendes que valió la pena esperar porque lo que ahora se está presentando cambiará totalmente tu visión de la realidad.

Salud Recibes una vibración sanadora que te ayuda a recuperar energías y te da las fuerzas necesarias para salir de un proceso infeccioso ligero reciente, puede ser una amigdalitis o un problema faríngeo. Hazte el propósito de no fumar más.

Trabajo

Estás cargado de trabajo, y eso es bueno, pero al mismo tiempo requiere una dosis alta de organización para no agobiarte por lo que no puedes resolver. Si planeas tus actividades con antelación todo será posible y no te atormentarás en estos próximos días del segundo trimestre del año.