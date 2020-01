Libra – Domingo 5 de enero de 2020: hay un tono sensible en el amor

Evita las precipitaciones. La ansiedad podría estropearte el fin de semana. Aplica de forma constructiva la onda intuitiva que está recibiendo tu signo librano en este domingo con la influencia de la Luna. No actúes por impulsos sino por lógica y razón si vas a aclarar algún asunto amoroso porque entonces tus emociones podrían traicionarte.

Escucha bien antes de responder o platicar y verás como muchos temores eran infundados. Un estado ansioso puede estropearte el fin de semana que se presenta estupendo. Una corazonada te colocará en el camino del dinero, síguela, no te arrepentirás.



Dinero y fortuna

Recibes un dinero extra y debes ser prudente y no correr a contárselo a todos porque ciertos miembros de tu familia, que no comparten tu forma de ver las finanzas, van a estarte importunando con solicitudes de préstamos y exigencias molestas. No es que te vuelvas tacaño o tacaña, sino prudente y discreto.