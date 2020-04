Libra – Domingo 5 de abril de 2020: se revitaliza tu mundo sentimental

Vas a tener oportunidades nuevas de conocer personas muy interesantes y realizar entrevistas importantes. No las desestimes y sobre todo, actúa con más confianza en ti mismo.

Sé natural y espontáneo en todo momento, pero no pierdas de vista las circunstancias donde te desenvuelves ahora que estamos todos bajo la presión de las medidas de protección contra la pandemia del coronavirus.

Amor El romance está hoy a la orden del día e inclusive eres capaz de faltar al trabajo con tal de estar junto a la persona amada. Integra tus necesidades afectivas con tu realidad y no vayas a cometer locuras ni desaciertos de consecuencias negativas.

Si aún estás soltero te envuelve un tono de nostalgia que te recuerda y evoca algo que ya no existe, pero te brinda la esperanza de algo mejor.

Trabajo La experiencia no se compra, y en tu caso, debes ser muy exigente para demandar lo justo pues en estos días se considera la posibilidad de ofrecerte un trabajo con más responsabilidad, pero con el mismo salario. Reclama tus legítimos derechos, no te dejes manipular ni explotar.

Frase del día: un hermano nos viene dado, un amigo lo escogemos nosotros, tal vez tu hermano no sea tu amigo, pero tu amigo sea tu hermano.



Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Aries, y muy bien con Libra y Géminis.

La relación más tensa: cuidado con Capricornio o Tauro a la hora de aclarar alguna situación embarazosa.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y también de fuego como Leo y Sagitario. Hay una buena nota de armonía con Cáncer y también con Piscis.

Si estás soltero o soltera: no pretendas ser lo que no eres porque en tu espontaneidad y naturalidad está el éxito en el amor.