Libra - Domingo 4 de octubre del 2020: te sorprende que alguien diga cosas inciertas sobre ti

No siempre son mentiras las que provienen de gente que quiere tumbarte, en algunos momentos recurren a tus redes sociales para tener argumentos de asuntos que tú pudiste negar.

Tienes que ser más precavido para que no mal utilicen tu información. Pero a partir de este momento entenderás que no puedes seguir haciendo tu vida pública.

Incluso te parece descortés la forma en la que se dirige a ti, pues utiliza lenguaje completamente fuera de lugar. A ti no te sorprende por la clase de persona que ha sido, pero sí tendrás que ser más tajante en el momento de dirigirte hacia ella.

AMOR No tendrás porque darle explicaciones a nadie si de pronto decides hacer cosas fuera de lo común. Sientes que constantemente te critican y estás harto por ello, por eso ahora mejor que nunca evitarás contar cualquier cosa que te suceda.

Procuras ser más discreto de ahora en adelante, muchos se sorprenderán por tu nueva actitud, pero si te favorece y no lastimas a los demás, entonces estarás en el camino correcto.

SALUD Una buena sopa caliente es el complemento perfecto para tu alimentación hoy en día, si bien no es recomendable consumir las empaquetadas, intenta pedir aquellas que tengan las proteínas adecuadas para sentirte reconfortado.

Consumir alimentos calientes como el anterior, no solo proporciona una buena energía, sino la liberación de toxinas grasas que están haciendo que tu cuerpo se sienta en estancamiento.

DINERO Harás todo lo posible por recuperar un dinero perdido, consideraste que ya no era bueno reclamar un cheque o un dinero no reconocido.

No es la cantidad en sí, sino el hecho que ayudará a desbloquearte de todo lo que no te es necesario. Si no tienes la capacidad de sentirte en fortaleza para hacerlo, podrías apoyarte de un buen amigo que te ayude con este paso, al menos por ahora.