Libra – Domingo 24 de febrero de 2019: una promesa de amor que se cumple

Una pelea de novios, amantes o marido y mujer no tiene por qué ser definitiva. Tu visión de la vida, tus perspectivas, son ahora más profundas y te das cuenta de muchas cosas que antes no entendías. Si logras mantener el control en situaciones tensas no tendrás problema alguno. Lo que esperabas ocurre y ahora estás más seguro de tu destino y dueño de tus sentimientos.