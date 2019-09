Libra – Domingo 22 de septiembre de 2019: tu naturaleza equilibrada y armónica será tu aliada

Amor Cuadratura de la Luna y Saturno con tu regente Venus. No vayas a prometer lo que sabes no podrías cumplir. Las promesas de hoy te causarían serios dolores de cabeza en tu vida afectiva.

Trabajo Tal vez no te acomodes bien en tu trabajo actual y en ese caso habrá llegado el momento de orientar tus energías en la búsqueda de otro tipo de empleo en el cual no ganes tanto, pero te sentirás mejor.

Dinero y fortuna

Deberás actuar con mucha cautela para no caer víctima de atracadores que podrían aprovecharse de tus ambiciones para envolverte en un fraude. No confíes en los que te ofrecen algo que no está claro, sé juicioso en todo momento y no te dejes llevar por la ambición ajena.