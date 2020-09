Libra - Domingo 20 de septiembre del 2020: algunas cosas se desajustan de repente

Sabrás que tienes algunas alternativas disponibles para poder sentirte en equilibrio cuanto antes. No te asombres por lo que dejaste en el pasado pues ya no tiene caso sentirte en pena por ello. De pronto todo comienza a tener sentido como antes, así tendrás la seguridad de sentirte fuerte.

Pronóstico del día : la combinación de la carta y la luna está generando algunas descargas de energías inoportunas en tu personalidad, por lo pronto deberás mantener paciencia para que no caigas en adversidades. No es necesario que intentes hacer las cosas diferente, solo es cuestión de paciencia para que todo tenga sentido nuevamente.



AMOR

Habrá que valorar a las personas que cuentan contigo, pues a veces te olvidas de ellas, si por alguna razón no sentiste que fueron justos, es solo cuestión de hablar frente a ellos en vez de suponer lo que aún desconoces. Recuerda que todas las acciones que llevas a cabo tienen consecuencias. Ejerce las cosas de manera positiva para que obtengas buenos resultados.

SALUD

Por fin te encuentras convencido que lo mejor para tu salud, es acudir a rutinas de ejercicio continuas. No es necesario que asistas a un gimnasio, hoy existen clases en línea que podrían ser tan funcionales como lo anterior. Comienza por hacer rutinas cortas que te mantengan saludable, después, incluye una dieta mucha más enriquecida con vegetales y fibras.

DINERO

Contarás con el éxito que necesites siempre y cuando no quites el dedo del renglón sobre lo que quieres. La fortuna está disponible siempre, es cuestión deque enfoques tu perspectiva para ello. No trates de comparar los éxitos de los demás, con la falta de seguimiento del tuyo. Cada persona tiene su momento, debes esperar el que te corresponde.