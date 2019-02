Libra – Domingo 17 de febrero de 2019: pondrás punto final a cierta situación confusa

Salud

Vive en armonía contigo mismo, como corresponde a la naturaleza de tu signo librano. Escucha tu cuerpo y si no te sientes con deseos de comer algo, no lo hagas. Una reunión social, o de negocios, puede estar asociada a una cena. Nadie puede forzarte a comer cuando no debes. Recuerda que en tu caso, más que en otros, cualquier desequilibrio causa problemas de salud.