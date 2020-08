Libra - Domingo 16 de agosto de 2020: flexibilidad, ante todo, es la llave para tu estabilidad

DINERO Probablemente el querer emprender un negocio no sea una idea nueva, pero justo en este momento será excelente para ti, encontrarás en ese planteamiento la oportunidad incluso de no volver a lugares donde te inspires para crear algo novedoso.

TRABAJO El trabajo es un espacio de convivencia con otros y en algunas ocasiones, la convivencia te lleva a conocer amistades, no solamente por la época, sino por que probablemente, durante tanto tiempo de confinamiento, todos los excesos estarán presentes, con personas del trabajo primordialmente y dentro de esos excesos evita reuniones no sólo por lo obvio sino por que podría generarte problemas en el trabajo.