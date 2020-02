Libra – Domingo 1 de marzo de 2020: el amor presentará un rostro lleno de alegría

Salud Sé prudente, evita los excesos que no van con la naturaleza de tu equilibrado signo librano. Tu salud requiere atención, pero más que todo, un régimen adecuado que debes seguir diariamente.

Trabajo

Si no tienes trabajo y te proponen algo que no pensabas no lo rechaces enseguida sin analizarlo bien. Estudia esa posibilidad de empleo pues uno nunca debe cerrarse las puertas cuando se trata de cuestiones laborales, y eso lo sabes por experiencia propia.