Libra - 12 de octubre de 2019: se abre tu mente a una nueva dimensión

Noticiero astrológico: la Luna está en Aries en vísperas del plenilunio. Estamos en la vibración del siete, la del conocimiento. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, Venus, transita directo por tu signo.



En el amor recibes alegrías pues lo que esperabas desde mucho tiempo se cristaliza, e inclusive, hasta existe la posibilidad de un aumento de la familia. Aplica tu diplomacia en todo momento, librano. Ten más delicadeza al hablar y no errarás. No hay obstáculos que no puedan superarse si se actúa con voluntad y firmeza y tomas decisiones basándote en tu realidad.