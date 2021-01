Libra - Sábado 16 de enero del 2021: podrías ser más libre una vez que sueltes tu pasado

Por un momento habrías pensado que no tendrías nada que hacer para ayudar a alguien que simplemente no quiere. Es doloroso ver de pronto como las personas por mucho que le insistas, simplemente no se quieren mover. Pero este trago amargo solo sería para que valoraras lo que tienes y sigas tu camino sin detenerte. Piscis es lo suficientemente bueno como para que todo se vibre bien a tu alrededor.