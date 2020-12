Libra - Miércoles 9 de diciembre del 2020: no te generes historias en tu mente

Pronóstico del día : estarías trabajando a tope, tienes encima algunas presiones que no son necesariamente tuyas, pero tu prestigio y confianza, te ayudaría a evolucionar como sea y de la manera que sea. Procúrate y así procurarías a los tuyos, con la regencia de la Luna menguante que te mantiene favorecido.

AMOR Revoluciona tu manera de dirigirte a los demás, sobre todo, si quieres conquistar a esa persona que tanto te llama la atención, dale un revés al miedo, a la inseguridad y a todo aquello que no te permitiera sentirte en buena energía frente al amor, para ello, podrías evitar un desastre emocional sintiendo la buena energía de Libra hacia ti.

SALUD

Actualiza toda la información posible para que encuentres en ella, planes, alimentación o proyectos que te hicieran cambiar tu energía de salud, de forma positiva. No te compres cosas que no te corresponden, es mejor que saques de ti ideas negativas que no son funcionales.