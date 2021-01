Libra - Jueves 28 de enero del 2021: estarías poniendo lo mejor de ti

Es buen día para que puedas vibrar, que no todo es tan negativo como a veces piensas. Hay momentos en que preferirías mantenerte indiferente, pero por ahora, todo sería mucho más claro para ti que antes. Con Leo en regencia, verías cómo poco a poco cambia todo y haces lo que consideres importante.

Pronóstico del día: posiblemente tuvieras a bien decir, que no estarías de acuerdo con algunas decisiones familiares que hacen de tu día un poco en ansiedad, pero por el momento no tengas miedo que has hecho lo correcto para que todo se desenvuelva mucho más claro que antes.