Libra - Jueves 10 de diciembre del 2020: buen día para que pensamientos repetitivos se alejen de ti

Ahora mejor que nunca, podrías tomar un camino que no esperaste sería importante para ti, pero no por ello tendrías que mantenerte confundido, habrías hecho hasta ahora todo lo posible por sentirte con la fuerza suficiente para retarte y salir de la conformidad. Con la buena energía del trígono entre Mercurio y Marte.

Elimina cualquier posibilidad de bloqueo, para ello, confirmarías que no hay edad ni quejas para que puedas estar siempre en competencia por tus planes o metas.

Has sido un excelente estratega para ganarte todo lo que quieras y sentir que tienes la posibilidad de sentirte como ninguno. Con la Luna en regencia, tendrías una recarga de energía sinigual.

AMOR Correrías algunos riesgos al momento de querer enamorarte, pero sin dudarlo valdría completamente la pena. Ahora que tienes todo más claro respecto al amor, te lanzarías hacia la aventura e impedirías que te pongan piedras en el camino. No pierdas de vista tu objetivo y deja que el tránsito de Libra a Escorpión te mantenga activo y positivo.

SALUD Tu equilibrio comienza a hacerse visible, posiblemente hayas insistido tanto en verte a ti mismo como una persona saludable, que ahora sin duda lo podrías lograr. Tus pasos han sido firmes, no has dudado un segundo en darlos, para que todo se muestre en mejoría, definitivamente debes seguir persistiendo.

DINERO Y FORTUNA

El número ocho se encuentra en regencia, desarrollarías una serie de habilidades que harían que no enloquezcas cuando algo no te salga bien. Para ello tienes el número ocho en regencia, saliendo con prosperidad y haciendo que los obstáculos no sean un impedimento para sentirte en calma.