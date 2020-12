Libra - Domingo 20 de diciembre del 2020: podrías recibir una recompensa

Pronóstico del día : por el momento es importante que sientas que tienes todo de tu lado, no quiere decir que tendrías que entrar en soberbia, como para que las cosas que realices las tengas en seguridad. Por ello es que tendrías la sabiduría para discernir entre lo que te es conveniente y no. Te prepararías para que la Luna creciente, fuera lo suficientemente consecuente contigo.

AMOR Lo que al principio pareciera ser que no es tan serio, se convertiría de forma repentina a un amor que tiene por todos lados la oportunidad de hacerte sentir que tienes un buen día respecto el tema de pareja. Es Piscis el que se posa de la mejor manera hacia ti, dejándote sentir que todo fluye en tiempo record del mejor modo.

SALUD Ocuparías de pronto un par de amigos que te ayuden a sentirte motivado haciendo un par de rutinas saludables. Quizá en el camino dichos amigos no terminarían la meta que pensarías cumplir, pero no por ello tendrías que claudicar, al menos llegarías a hacer todo lo posible para sentirte mejor siempre.

DINERO Y FORTUNA

Algunos misterios surgen de pronto, sobre todo cuando no entiendes el porqué tu dinero no te ha rendido como antes. Creas o no en energías, a veces los bloqueos tienen que ver con ello.