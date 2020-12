Libra - Domingo 13 de diciembre del 2020: consultorías a una persona que te ayudaría mucho

Ahora que tienes frente a ti oportunidades variadas para no caer con quien no es debido, serías mucho más mesurado. Con Sagitario de tu lado, verías la magia de todo.

TRABAJO

Lo importante de lo que haces, es que no has dudado un solo minuto en hacer que todo se vuelva mucho más positivo para ti. Te has guardado opiniones, pues después de haber dicho una serie de palabras en contra de quien no debías, tuviste suficiente experiencia para no volverlo hacer. Con Sagitario en regencia, verías la manera de ser más oportuno si fuese el caso.