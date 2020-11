Libra - Miércoles 25 de noviembre del 2020: tu confianza ha regresado

Es un buen día, de eso no tengas duda, pero no te confíes demasiado, las cosas podrían cambiar de un momento a otro.

Es mejor que estés prevenido para defenderte de quien sea necesario. Ahora es la Luna la que te estaría cobijando en el hecho. Por ello no dejes que las cosas se pongan en tu contra sin razón.

Pronóstico del día : es momento de elegir, no te sientas entre la espada y la pared, posiblemente estés un tanto harto de todo lo que te ha sucedido en anteriores días y quieras tirar la toalla.

AMOR

Es un buen día para el amor, no dudes en ningún momento que las cosas podrían ser mucho más amables contigo, has hecho todo lo posible para que tengas a disposición una serie de herramientas que te llenen de emoción para que logres conquistar, a esa persona que te gusta tanto. Hoy es día de Aries en buena regencia, no dudes un solo momento que fluirías como el agua con quien sea necesario.